Voyager Technologies s'effondre suite à une opération prévue de dette convertible

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23 septembre - ** L’action de Voyager Technologies VOYG.N , société spécialisée dans les technologies de défense et spatiales, a chuté de 16,6 % à 31,30 dollars mercredi, son plus bas niveau depuis sept semaines, alors que la société cherche à lever des fonds

** Le titre VOYG est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis son introduction en bourse en juin 2025

** La société basée à Denver, dans le Colorado, a annoncé mardi soir qu’elle proposait , dans le cadre d’une émission privée, 350 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance le 15 octobre 2032

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales de l'entreprise, et une partie pour financer des opérations de « capped call » afin d'atténuer une dilution potentielle

** Suite à cette annonce en cours de séance, l’action a perdu environ 20% depuis le début de l’année

** La société affichait une capitalisation boursière d’environ 2,3 milliards de dollars à la clôture de mardi

** Sur les 11 analystes couvrant VOYG, 9 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 2 recommandent la "vente"; le cours cible médian s’établit à 48 dollars, selon LSEG