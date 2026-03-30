Voyager et Icarus Robotics testent un robot volant sur la station spatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

La société de technologie spatiale Voyager Technologies VOYG.N a obtenu un contrat de gestion de mission avec la startup de robotique Icarus Robotics pour faire la démonstration d'un système robotique en vol libre sur la Station spatiale internationale (ISS), ont annoncé les deux sociétés lundi.

La Nasa encourage le secteur privé à intensifier ses activités en orbite terrestre basse avant le retrait de l'ISS, prévu pour 2030, et la robotique apparaît comme une technologie clé pour les futures stations commerciales et les missions lunaires.

Le système "Joyride" d'Icarus est conçu pour se déplacer à l'intérieur des stations avec équipage et le test vise à évaluer sa capacité à fonctionner en microgravité.

La mission jouera également un rôle clé dans la collecte des données nécessaires à la formation de modèles d'intelligence artificielle pour le fonctionnement des robots dans l'espace.

Dans le cadre de l'accord, Voyager préparera le robot pour le vol, obtiendra les autorisations de sécurité, organisera le lancement et assurera les opérations de soutien une fois qu'il aura atteint la station spatiale.

"Pour créer des systèmes d'IA incarnés robustes, la première étape consiste à placer le matériel dans l'environnement réel. L'espace est le domaine où la barrière à l'entrée est la plus élevée. Aucun simulateur ne peut remplacer la présence sur place", a déclaré à Reuters Jamie Palmer, cofondateur et directeur de la technologie d'Icarus Robotics.

Les robots dans l'espace peuvent être utilisés pour inspecter et réparer les satellites, aider à l'entretien de routine et à la logistique à bord des stations spatiales et, à terme, gérer et entretenir les centres de données et autres infrastructures en orbite.