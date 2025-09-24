Vor Biopharma grimpe après que Stifel a relevé sa note sur le potentiel des médicaments auto-immuns

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Vor Biopharma VOR.O augmentent de 7% à 33,47 $ avant la mise sur le marché

** Le courtier Stifel relève la note de l'action de "hold" à "buy", citant qu'il est positif sur les perspectives de telitacicept dans les maladies auto-immunes

** Stifel fixe un objectif de prix de 55 $ après que les actions de la société de courtage aient commencé à être échangées sur une base ajustée au fractionnement; il avait un objectif de prix précédent de 30 cents par action

** La société de courtage a annoncé la semaine dernière que toutes les 20 actions de Vor ont été converties en une action

** La société de courtage affirme que le telitacicept est "prêt à émerger potentiellement comme un antagoniste double BAFF/APRIL de premier ordre", citant son mécanisme et ses promesses cliniques

** Le telitacicept a déjà reçu trois autorisations réglementaires en Chine et deux autres demandes sont prévues

** Stifel estime maintenant à environ 5 milliards de dollars les ventes maximales du telitacicept

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 40% depuis le début de l'année