Vontobel trouve une gérante obligataire chez Julius Baer

(NEWSManagers.com) - La société de gestion multi-boutique suisse Vontobel a annoncé le recrutement de Stella Ma en qualité de gérante de portefeuille senior pour sa stratégie obligataire à haut rendement (high yield) internationale. L'intéressée évoluait auparavant chez Julius Baer Investment Management dont elle a lancé et géré la stratégie high yield.

Elle a également été gérante de portefeuille et associée chez BlueCrest Capital Management où elle était responsable des stratégies long-short sur le high yield européen et celles mêlant obligations d'entreprises et contrats sur les risques de défaut (credit default swaps). Par ailleurs, Stella Ma a débuté sa carrière en tant qu'analyse crédit high yield chez Morgan Stanley et ING.

Les boutiques de gestion obligataires de Vontobel gèrent 24 milliards de francs suisses (22 milliards d'euros) d'encours.