Vontobel recrute quatre professionnels de la dette émergente

(NEWSManagers.com) - Vontobel renforce son équipe en charge des obligations émergentes avec quatre recrutements à Zurich et Hong Kong.

Carlos de Sousa rejoint l'équipe en tant que stratégiste et gérant de portefeuille pour les marchés émergents à Zurich, après avoir travaillé en tant qu' économiste chez Oxford Economics, leader dans le domaine des prévisions mondiales et de l'analyse quantitative. Chef économiste, il était alors responsable de la recherche thématique macroéconomique et stratégique sur les marchés émergents et frontières.

Nuria Jorba Arimany est embauchée comme analyste de recherche à Zurich. Elle a précédemment passé 10 ans à l'Union Bancaire Privée (UBP) à Zurich, où elle était responsable de la recherche Corporate Credit pour les marchés émergents.

Cosmo Zhang arrive dans l'équipe en tant qu'analyste de recherche à Hong Kong. Il vient d' Invesco Asset Management, où il était chef d'équipe sectoriel des analystes, en charge du corporate credit en Asie (hors Japon) pour les équipes obligataires.

Enfin, Pius Yang Xue est recruté comme analyste de recherche à Hong Kong. Il a travaillé chez Dymon Asia en tant qu' analyste d'investissement senior spécialisé dans le crédit à haut rendement et le crédit stressed et distressed de la région Chine élargie.

Vontobel gère des fonds obligataires depuis 1988. Sa boutique Fixed Income compte 24 milliards de francs suisses d' actifs. L'équipe dette émergente de Vontobel est composée de 14 professionnels de l'investissement basés à Zurich et à Hong Kong.