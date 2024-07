Vontobel mise sur les obligations émergentes

(AOF) - Il est encore temps de participer au rallye des obligations émergentes. C’est ce qu’affirme Carlos de Sousa, gérant chez Vontobel. Il souligne que malgré d'importantes sorties de fonds, les spreads de ces obligations se sont récemment resserrés, "l'amélioration des fondamentaux justifiant la réduction des primes de risque". Elles offrent donc un potentiel intéressant, d'autant plus qu’on attend de nouveaux afflux de capitaux dans cette classe d'actifs. "Les défauts de paiement dans les marchés émergents sont en baisse et devraient continuer à diminuer", estime le gérant.

Selon Vontobel, "les émetteurs des marchés émergents se sont concentrés sur la mise en œuvre de réformes économiques et ont bénéficié d'un soutien multilatéral et bilatéral" comme ce fut le cas en Turquie, en Argentine et dans plusieurs pays africain.

Le gérant cite JP Morgan pour qui les défaillances sur les obligations d'entreprises à haut rendement dans les marchés émergents chuteront de 8,7 % en 2023 à 3,6 % en 2024. "Cette évolution positive est un signal fort de confiance dans la solvabilité des obligations émergentes", estime-t-il.