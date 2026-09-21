Vontobel : Emmanuel Archampong nommé head of insurance solutions

(Zonebourse.com) - Les compagnies d'assurance représentent un axe de croissance stratégique pour l'activité Institutional Clients de Vontobel. Emmanuel Archampong rejoint Vontobel en qualité de head of insurance solutions, basé à Londres. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pilotera le développement des activités de conseil, d'expertise spécialisée et d'origination destinées au secteur de l'assurance, dans un premier temps en Europe et en Asie-Pacifique.

En s'appuyant sur l'expertise de Vontobel en matière de gestion obligataire, de solutions d'investissement et de marchés privés, il contribuera à concevoir des solutions d'investissement sur mesure pour les assureurs et à renforcer les relations de la société avec ses clients à travers le monde.

Avant de rejoindre Vontobel, Emmanuel Archampong était head of sales, UK institutional & insurance chez Columbia Threadneedle Investment Management. Il a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction consacrées au secteur de l'assurance chez Wells Fargo Asset Management, Royal London Asset Management et J.P. Morgan Asset Management. Il est rattaché à Christoph von Reiche, head of institutional clients.

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