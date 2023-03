Vontobel AM recrute un responsable pour l’Amérique latine

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse Vontobel Asset Management a recruté Ignacio Pedrosa au poste de responsable de l’Amérique latine et du marché américain offshore. L’intéressé était précédemment responsable de la distribution de fonds tiers au sein du groupe brésilien BTP Pactual. Ignacio Pedro, qui est basé à Miami, a également travaillé comme responsable du marché espagnol pour Tikehau Investment Management entre 2014 et 2016 et directeur de la clientèle institutionnelle chez le gérant hispanique EDM Asset Management.