Von der Leyen pour un "nouveau programme transatlantique"

BRUXELLES, 10 novembre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne a plaidé mardi pour une nouvelle alliance transatlantique dans des domaines tels que le changement climatique et l'économie numérique, lorsque Joe Biden aura pris ses fonctions de président des Etats-Unis. "Notre alliance est fondée sur des valeurs et une histoire communes, sur la conviction commune qu'il faut coopérer pour construire un monde plus fort, plus pacifique et plus prospère", a déclaré Ursula von der Leyen, devant les ambassadeurs de l'Union. "Ces objectifs perdureront toujours, mais dans un monde en mutation, je pense que le moment est venu d'adopter un nouveau programme transatlantique adapté au monde d'aujourd'hui", a-t-elle poursuivi. La présidente de l'exécutif européen a adressé ses félicitations à Joe Biden et à sa colistière Kamala Harris après leur victoire, mais n'a pas mentionné Donald Trump, qui n'a pas concédé sa défaite. (John Chalmers et Philip Blenkinsop, version française Jean-Philippe Lefief)

