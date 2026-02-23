Volvo va rappeler 40.000 VE en raison d'un risque d'incendie lié aux batteries

par Marie Mannes

Volvo Cars

VOLCARb.ST va rappeler plus de 40.000 véhicules électriques (VE) en raison d’un risque d’incendie, a déclaré lundi l'entreprise à Reuters, une mesure qui pourrait ternir sa réputation de sécurité durement acquise et lui coûter des millions de dollars.

Au total, 40.323 SUV électriques EX30 Single-Motor Extended Range et Twin-Motor Performance équipés de batteries à haute tension sont concernés, a déclaré le constructeur automobile suédois, en réponse à des questions de Reuters.

"Nous contactons actuellement les propriétaires de tous les véhicules concernés afin de les informer des prochaines étapes", a-t-il ajouté.

Les problèmes de batteries rencontrés par Volvo surviennent alors que le constructeur automobile poursuit un plan d'économies de 1,9 milliard de dollars (1,61 milliard d'euros) et une intégration plus poussée avec sa maison mère Geely.

Les batteries du EX30 sont fabriquées par Geely Sunwoda Power Battery Co., une coentreprise soutenue par Geely.

Volvo a indiqué que le fournisseur avait résolu le problème et continuerait à fournir des cellules de batterie.

Les modules de batterie concernés seront remplacés gratuitement, a précisé le constructeur, tout en exhortant les propriétaires à continuer de limiter la charge à 70% afin d'éliminer tout risque d'incendie.

Le EX30, véhicule phare de Volvo, est un modèle clé pour concurrencer les marques chinoises à bas prix.

