Qnity prévoit des bénéfices annuels en hausse, car l'essor de l'IA stimule la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qnity Electronics Q.N a prévu des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026 supérieurs aux estimations des analystes jeudi, le fournisseur de solutions de semi-conducteurs nouvellement coté bénéficiant d'une forte demande pour l'intelligence artificielle, l'informatique de haute performance et la connectivité de nouvelle génération.

Le conseil d'administration de la société a également autorisé le rachat d'actions ordinaires en circulation à hauteur de 500 millions de dollars. Les actions de la société basée à Wilmington, dans le Delaware, ont augmenté d'environ 2 % dans les transactions de pré-marché.

Les fournisseurs de puces ont été parmi les plus grands bénéficiaires de l'augmentation des investissements des entreprises qui mettent à niveau leur infrastructure pour prendre en charge les charges de travail basées sur l'IA.

Qnity, qui propose des produits utilisés dans l'informatique de pointe, les centres de données et les réseaux à grande vitesse, a déclaré qu'il s'attendait à ce que ces tendances se poursuivent jusqu'en 2026.

La société a été séparée du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N en octobre et a commencé à négocier en tant que société publique indépendante en novembre.

Qnity prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,97 milliards de dollars et 5,17 milliards de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur aux estimations des analystes (5,06 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 3,55 et 3,95 dollars, contre 3,14 dollars estimés par les analystes.

Pour le quatrième trimestre, Qnity a enregistré un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,16 milliard de dollars.