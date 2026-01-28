Volvo Group-Le bénéfice d'exploitation au T4 dépasse les attentes

Volvo Group VOLVb.ST a annoncé mercredi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre tout en proposant un dividende total inférieur aux attentes.

Le bénéfice d’exploitation de Volvo pour la période octobre-décembre s’est élevé à 12,77 milliards de couronnes suédoises, contre 14,04 milliards un an plus tôt et un consensus d’analystes de 11,49 milliards, selon les données LSEG.

Le groupe a proposé un dividende ordinaire de 8,50 couronnes par action pour 2025, contre 8,0 couronnes pour 2024, et un dividende exceptionnel de 4,50 couronnes, contre 10,50 couronnes auparavant, portant le dividende total à 13 couronnes. Les analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur un dividende total de 14,50 couronnes.

Volvo dit prévoir désormais que le marché nord-américain des poids lourds restera globalement stable par rapport à l’an dernier, à 265.000 unités, contre une prévision légèrement plus faible de 250.000 en octobre.

Pour le marché européen des poids lourds, le constructeur a relevé sa prévision d’octobre à 305.000 unités, contre 295.000 précédemment.

