Volvo Group-Bénéfice opérationnel en hausse au T2, bond des commandes

Volvo Group VOLVb.ST a fait état vendredi d'une hausse de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre globalement conforme aux attentes, soutenue par la progression de ses ventes, et a indiqué que ses prises de commandes de camions avaient augmenté de 33% par rapport à l'année précédente.

Le résultat d'exploitation du constructeur suédois de camions s'est établi à 13,5 milliards de couronnes, contre 9,96 milliards un an plus tôt et alors que les analystes tablaient en moyenne sur 13,6 milliards, selon un sondage LSEG, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires de 7%.

(Anna Ringstrom ; version française Augustin Turpin)