Volvo devient distributeur exclusif de Lynk & Co en Europe
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:49
Volvo Cars a conclu un accord avec Geely Auto pour devenir l'importateur et distributeur exclusif des véhicules Lynk & Co en Europe. Dans ce cadre, le constructeur suédois s'appuiera sur son réseau de concessionnaires et ses infrastructures de vente et de service pour commercialiser les modèles de la marque. L'objectif est d'élargir l'audience des deux enseignes, qui ciblent des segments de clientèle distincts, tout en optimisant les ressources existantes.
Fondée en 2016, Lynk & Co s'est positionnée comme une marque premium proposant des véhicules à la vente et à la location, notamment en Europe. Initialement centrée sur un SUV hybride rechargeable, elle a progressivement élargi sa gamme. Le soutien du réseau Volvo doit lui permettre d'accélérer sa croissance et d'augmenter ses volumes de ventes sur le continent.
Ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie plus large de Geely visant à renforcer l'intégration entre ses différentes marques, dont Zeekr, Lotus et Polestar. Le groupe cherche à optimiser ses coûts et à développer des synergies technologiques et commerciales pour atteindre son objectif de plus de 6,5 millions de véhicules vendus par an d'ici 2030. De son côté, Volvo ajuste sa stratégie d'électrification en maintenant une offre hybride face à un ralentissement de la demande pour les véhicules entièrement électriques.
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