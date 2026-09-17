Volvo Cars va lancer 13 nouveaux modèles et table sur une hausse des bénéfices

(Actualisé avec cours en Bourse, détails, contexte et commentaires d'analystes à partir du §5)

L'action Volvo Cars

VOLCARb.ST progresse jeudi, le constructeur automobile suédois, qui tient une journée des investisseurs à Stockholm, ayant annoncé prévoir de lancer 13 nouveaux modèles de véhicules d'ici à 2030 afin d'élargir sa gamme et de relancer ses ventes.

Sous la direction de son directeur général, Hakan Samuelsson, le groupe a rationalisé son portefeuille de produits et mis davantage l’accent sur la régionalisation, en s’orientant vers des offres plus spécifiques à chaque région et en réduisant la personnalisation.

Volvo Cars a indiqué que six modèles seraient lancés sur le marché chinois et sept sur les marchés occidentaux, ce qui lui permettra d’atteindre un objectif de longue date : une marge d’Ebit (résultat avant intérêts et impôts) supérieure à 8%, contre 3,5% en 2025.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux seront construits sur les plateformes SPA2 et SPA3 de Volvo, tandis que les modèles destinés au marché chinois seront développés en collaboration avec la société sœur Geely Auto 0175.HK .

A la Bourse de Stockholm, vers 09h35 GMT, l'action progresse de 1,82% à 18,5 couronnes suédoises (1,64 euro), après avoir grimpé d'environ 4% dans les premiers échanges.

L'entreprise a eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane, d’une baisse de la demande de véhicules électriques et de coûts de développement élevés. Elle n’a pas précisé quand elle pourrait parvenir à son nouvel objectif de marge bénéficiaire.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note adressée à leurs clients qu’ils estimaient que le marché ne prendrait pas en considération la probabilité d’un doublement de la part de marché compte tenu de la concurrence intense, tout en surveillant la sensibilité des objectifs de marge de Volvo Cars à toute baisse des volumes de vente.

En 2021, le constructeur avait annoncé son intention d'atteindre une marge d'Ebit comprise entre 8% et 10% d'ici le milieu de la décennie, mais il a par la suite revu ses ambitions à la baisse à plusieurs reprises avant de retirer ses prévisions financières en 2025.

En avril de la même année, Hakan Samuelsson avait déclaré que l’ère des entreprises mondiales était révolue et avait lancé un plan spécifique visant à assurer une autonomie opérationnelle en Chine et aux États-Unis.

Le dirigeant a également lancé un plan d’action de 18 milliards de couronnes suédoises visant à réduire les coûts et à améliorer la trésorerie, qui prévoyait notamment une coopération plus étroite avec l’actionnaire majoritaire Geely Holding

GEELY.UL .

Volvo Cars a indiqué que cette initiative permettrait de porter le taux de pièces communes de 10% actuellement à 30%, ce qui contribuerait à une économie d’environ 5% sur les coûts des matériaux d’ici 2030, en plus des économies indirectes également prévues.

(Marie Mannes; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)