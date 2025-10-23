Volvo Cars s'envole en Bourse après un T3 bien supérieur aux attentes

(.)

par Marie Mannes

Volvo Cars

VOLCARb.ST s'envole jeudi à la Bourse de Stockholm alors que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence accrue.

Le titre de la société, basée en Suède mais détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , s'envolait de plus de 30% vers 08h05 GMT.

Le groupe a fait état d'un bénéfice d'exploitation avant coûts exceptionnels de 5,9 milliards de couronnes suédoises (540,9 millions d'euros) sur la période de juillet à septembre, pulvérisant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,6 milliard de couronnes, selon un consensus cité par Bernstein.

La marge brute du constructeur automobile a augmenté à 24,4% par rapport au taux de 17,7% enregistré le trimestre précédent.

Cette performance est liée au renouvellement du modèle XC60, le plus vendu, aux économies importantes réalisées grâce à la coopération avec la chaîne d'approvisionnement de Geely et aux réductions de coûts, a expliqué le PDG Hakan Samuelsson à Reuters.

"Ce que nous constatons maintenant, c'est que les résultats sont plus rapides que ce que nous pensions et que ce que nous avions prévu", a-t-il ajouté à propos des réductions de coûts.

Hakan Samuelsson, qui a dirigé Volvo Cars pendant plus de dix ans, a été rappelé cette année à la tête de l'entreprise. Depuis, il a nommé un nouveau directeur financier, annoncé 3.000 suppressions d'emplois, revu à la baisse les prévisions de bénéfices et ralenti les investissements.

Volvo Cars est l'un des constructeurs automobiles européens les plus exposés aux droits de douane instaurés par l'administration de Donald Trump, la plupart de ses véhicules destinés aux États-Unis étant exportés d'Europe.

Le constructeur a toutefois pris récemment des mesures pour transférer la production de certains véhicules hybrides en Amérique dans les années à venir.

