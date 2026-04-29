Volvo Cars-Le bénéfice d'exploitation recule au T1

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Volvo Cars VOLCARb.ST a fait état mercredi d'une baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, le groupe suédois précisant toutefois qu'il visait toujours une augmentation de ses volumes de ventes sur l'ensemble de l'année.

Le constructeur automobile, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a affiché un bénéfice d'exploitation de 1,6 milliard de couronnes suédoises (147,37 millions d'euros), contre 1,9 milliard déclaré un an plus tôt. La marge brute s'est élevée à 18,5% sur le premier trimestre.

Volvo Cars avait précédemment averti que ses bénéfices seraient affectés par les coûts liés aux droits de douane, les effets de change, une concurrence acharnée et les tensions géopolitiques.

Le groupe a indiqué s'attendre à ce que la rentabilité du deuxième trimestre soit affectée par la persistance des obstacles ainsi que par le démarrage et la montée en puissance de la production de son nouveau modèle EX60.

(Rédigé par Marie Mannes; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)