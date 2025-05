Volvo Cars et Google dévoile un partenariat élargi

(AOF) - Volvo Cars et le géant américain Google se sont alliés afin de proposer plus rapidement les dernières innovations du système d’exploitation Android Automotive aux clients possédant des modèles Volvo avec Google intégré. Parmi les dernières innovations, il y a Google Gemini qui doit permettre de mieux comprendre les besoins du conducteur grâce à des conversations naturelles. Gemini doit remplacer l’actuel Assistant Google au plus tard cette année.

L'autre volet de cet accord prévoit que les véhicules du groupe suédois deviennent l'une des plateformes matérielles de référence pour le développement du système d'exploitation Android pour voitures par Google. Volvo Cars devient le partenaire de développement principal pour les nouvelles fonctionnalités et mises à jour, avant leur intégration au code source principal d'Android.