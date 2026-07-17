 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volvo améliore sa marge opérationnelle au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 09:36

Volvo publie un BPA de 5,10 SEK au titre du 2e trimestre 2026, contre 3,64 SEK un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 14,78 MdsSEK, correspondant à une marge en hausse de 0,7 point, à 11,7%.

"Cette amélioration a été réalisée malgré des vents contraires liés aux coûts nets des droits de douane américains, ainsi qu'à la hausse des frais de transport et du coût des matières", met en avant le constructeur automobile suédois.

Volvo explique que ces facteurs ont été plus que compensés par le dynamisme de son activité de services, un mix favorable des marques et des marchés, ainsi que par une réduction des dépenses nettes en recherche et développement.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 126,3 MdsSEK, avec une croissance organique de 7%, portée à la fois par les ventes de véhicules (6%) et les services (7%), "reflétant la qualité de l'offre de produits et une utilisation toujours élevée des flottes des clients sur la plupart des marchés", selon le groupe.

Pour l'avenir, Volvo Cars déclare rester "vigilant et réactif face aux évolutions géopolitiques, aux changements de politique commerciale et au rythme de la transition vers des transports zéro émission", tout en compensant progressivement la hausse des coûts liée aux pressions inflationnistes.

"Notre modèle économique flexible, notre carnet de commandes solide, notre gestion rigoureuse des coûts et le développement de nos activités de services renforcent notre capacité à évoluer dans ce contexte", ajoute le groupe scandinave.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,1 -0,99%
Pétrole Brent
84,5 -0,42%
CAC 40
8 344,78 -0,39%
KALRAY
7,48 -4,10%
SOITEC
85,66 -5,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank