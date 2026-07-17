Volvo améliore sa marge opérationnelle au 2e trimestre

Volvo publie un BPA de 5,10 SEK au titre du 2e trimestre 2026, contre 3,64 SEK un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 14,78 MdsSEK, correspondant à une marge en hausse de 0,7 point, à 11,7%.

"Cette amélioration a été réalisée malgré des vents contraires liés aux coûts nets des droits de douane américains, ainsi qu'à la hausse des frais de transport et du coût des matières", met en avant le constructeur automobile suédois.

Volvo explique que ces facteurs ont été plus que compensés par le dynamisme de son activité de services, un mix favorable des marques et des marchés, ainsi que par une réduction des dépenses nettes en recherche et développement.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 126,3 MdsSEK, avec une croissance organique de 7%, portée à la fois par les ventes de véhicules (6%) et les services (7%), "reflétant la qualité de l'offre de produits et une utilisation toujours élevée des flottes des clients sur la plupart des marchés", selon le groupe.

Pour l'avenir, Volvo Cars déclare rester "vigilant et réactif face aux évolutions géopolitiques, aux changements de politique commerciale et au rythme de la transition vers des transports zéro émission", tout en compensant progressivement la hausse des coûts liée aux pressions inflationnistes.

"Notre modèle économique flexible, notre carnet de commandes solide, notre gestion rigoureuse des coûts et le développement de nos activités de services renforcent notre capacité à évoluer dans ce contexte", ajoute le groupe scandinave.