Volvo AB s'inquiète de l'inflation des coûts, pas Oddo BHF

Le titre Volvo AB est entouré à la Bourse de Stockholm ( 1,51%, à 311,65 couronnes suédoises) au lendemain de sa journée investisseurs à laquelle a pu assister Oddo BHF.

Le broker rappelle que, comme à son habitude, le constructeur européen de camions n'a pas fourni d'objectifs financiers précis, mais a détaillé ses ambitions de croissance à moyen terme.

Le groupe a notamment dévoilé de nouvelles ambitions sur la technologie autonome, domaine dans lequel il vise 3 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, soit environ 5% du chiffre d'affaires actuel. Volvo AB n'a toutefois pas fourni beaucoup d'indications sur ses marges, mais semble suggérer un potentiel d'amélioration de conversion du flux de trésorerie disponible grâce à une modération de la R&D et des dépenses d'investissements.

A court terme, la direction du groupe suédois maintient une vision optimiste sur la demande mais s'inquiète d'un impact inflationniste au deuxième trimestre.

De son côté, Oddo BHF n'adhère pas à la thèse prudente sur l'inflation des coûts. Les analystes estiment que le groupe dispose d'assez de leviers sur le second semestre (reprise des volumes, compensation de taxes douanières) pour confirmer sa trajectoire d'amélioration de résultats.

La recommandation reste à neutre, avec une cible de cours de 300 couronnes suédoises.