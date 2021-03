VOLUNTIS : Voluntis renforce ses services de support clients à l'échelle mondiale en collaboration avec Zendesk

o Évolution de la plateforme Theraxium avec l'intégration de la suite logicielle Zendesk afin de proposer des services de support clients de pointe à l'échelle mondiale ;

o Services de support hautement personnalisés à destination des patients et des professionnels de la santé utilisant les thérapies numériques de Voluntis ;

o Amélioration de la scalabilité des opérations de Voluntis en soutenant le déploiement commercial d'un nombre croissant de solutions codéveloppées avec des partenaires pharmaceutiques dans de nouvelles zones géographiques.



Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 4 mars 2021, 18:00 CET - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui l'évolution de son infrastructure mondiale de support clients en collaboration avec la société de logiciels de service clients Zendesk.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Voluntis exploite désormais les capacités de Zendesk pour intégrer et optimiser les services de support qu'elle fournit à ses partenaires pharmaceutiques dans le cadre du déploiement commercial des thérapies numériques codéveloppées et dans le respect des réglementations en vigueur.