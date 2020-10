VOLUNTIS : Voluntis et Redox concluent un nouveau partenariat pour assurer l'interopérabilité des thérapies numériques avec les dossiers médicaux électroniques

o Partenariat permettant l'intégration fluide des thérapies numériques de Voluntis dans les pratiques de soins ;

o Intégration de la plateforme Theraxium de Voluntis avec le moteur Redox utilisé par plus de 900 organisations de santé utilisant 55 logiciels de dossiers médicaux (EHR - Electronic Health Records) aux États-Unis ;

o Nouvelle fonctionnalité offerte par Voluntis à ses partenaires pharma, initialement en oncologie, avec des extensions prévues dans d'autres domaines thérapeutiques.



Cambridge, MA, et Madison, Wis.- 29 octobre 2020 - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec Redox, leader des plateformes d'interopérabilité pour l'échange de données de santé. Ce partenariat permettra aux établissements et professionnels de santé d'intégrer automatiquement les informations relatives à l'expérience de traitement de leurs patients dans leur dossier médical électronique (EHR - Electronic Health Records) afin d'améliorer la qualité des soins et la collaboration entre professionnels.