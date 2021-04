Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 28 avril 2021, 17h00 CET - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce l'organisation d'une visioconférence ouverte à toute la communauté financière.

À cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, reviendra sur la stratégie de l'entreprise, ses dernières actualités, dont la signature d'une nouvelle collaboration avec un laboratoire pharmaceutique de premier plan, ses résultats et ses perspectives.

Cette visioconférence aura lieu mercredi 5 mai 2021 à 18h00 et sera suivie d'une séance de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en écrivant à l'adresse suivante : voluntis@actus.fr.

Pour participer à cette visioconférence, merci de vous inscrire en écrivant à event@actus.fr. Les liens de connexion seront communiqués après validation des inscriptions.