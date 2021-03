Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 10 mars 2021, 8h00 CET - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aller à la rencontre d'investisseurs institutionnels français et européens avec la société de Bourse Gilbert Dupont.

À cette occasion, la société reviendra sur son positionnement et ses perspectives de développement sur le vaste marché des thérapies numériques, fort de son riche portefeuille de solutions codéveloppées avec de grands laboratoires pharmaceutiques.

Le support de présentation, disponible sur le site internet de la société via le lien : https://www.voluntis.com/fr/investors#documents, inclut de nouvelles précisions sur l'avancée du pipeline commercial des solutions DTx en partenariat, sur l'empreinte mondiale des activités de la société et sur l'utilisation des facturations commerciales comme indicateur alternatif de performance.

Pour rappel, la société de Bourse Gilbert Dupont a initié la couverture du titre Voluntis la semaine dernière avec une étude intitulée « Mieux soigner avec les algorithmes » et un objectif de cours de 8,9 €.