VOLUNTIS : Publication d'une nouvelle étude sur Voluntis par la société de bourse Bryan, Garnier & Co

Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 2 Mars 2021, 18h00 CET - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce que Bryan, Garnier & Co, banque paneuropéenne d'investissement parmi les leaders dédiée aux entreprises en croissance, vient de mettre à jour sa couverture de la société dans le cadre d'une étude en anglais intitulée « A front-runner in Digital Therapeutics ».

La publication de cette nouvelle étude s'inscrit dans l'objectif d'accroître la visibilité de Voluntis, élargir sa base d'investisseurs et actualiser le consensus d'analystes financiers qui suivent la valeur aux côtés de la société de bourse Gilbert Dupont.

L'executive summary de la note d'analyse de Bryan, Garnier & Co est disponible via le lien suivant : https://medias.bryangarnier.com/equity/pdf/2021/Voluntis_Version_CORPO.pdf.

Le bureau d'étude fixe « l'objectif de cours » de l'action Voluntis à 8,3€.