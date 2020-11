o Nouveau programme de R&D visant à étendre les capacités technologiques de la plateforme Theraxium dans les domaines de l'Intelligence Artificielle et de l'aide à la décision, de la connectivité IoT et de l'analyse de données en vie réelle ;

o Premiers livrables du programme en oncologie, avec de nouvelles fonctionnalités mises à disposition de patients et d'équipes soignantes dès 2021 ;

o Nouveau prêt de 1 million d'euros obtenu auprès de Bpifrance, portant à 3 millions d'euros le total des financements non dilutifs reçus par Voluntis depuis septembre 2020.



Cambridge, MA, et Paris, France - 18 novembre 2020 - Voluntis (Euronext Paris, Ticker: VTX - ISIN: FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de R&D pour enrichir les capacités de sa plateforme Theraxium et l'obtention d'un nouveau prêt de Bpifrance pour soutenir son programme d'innovation.