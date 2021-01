VOLUNTIS : Grâce à ses succès commerciaux et ses opérations financières, Voluntis est en bonne voie pour poursuivre l'exécution de sa feuille de route stratégique en 2021 et au-delà

o Multiplication par 3,8 des facturations commerciales annuelles en 2020, à 10,2 millions d'euros, grâce à la base de clients et aux nouveaux contrats signés avec des laboratoires pharmaceutiques durant l'exercice ;

o Sécurisation des financements au-delà de 2021, grâce à plusieurs opérations financières : 11,1 millions d'euros de trésorerie disponible à fin 2020 ;

o Nouveaux partenariats en discussion, lancement commercial programmé de nouvelles solutions et objectifs financiers confirmés pour 2021.



Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 6 janvier 2021, 17h45 CET - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, dresse le bilan d'une riche année 2020 et expose ses perspectives pour l'exercice 2021 .

À cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général, déclare : « Avec notre nouvelle feuille de route stratégique de mars 2020, nous avons donné à Voluntis une trajectoire, pour 2020 et les prochaines années, qui nous permette d'atteindre notre plein potentiel. Les réalisations de 2020 ont prouvé que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes fiers des avancées de cette année et entendons poursuivre ce chemin vertueux pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires. »