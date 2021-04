VOLUNTIS : Collaboration entre Voluntis et Eisai dans le domaine des thérapies numériques en oncologie

o Accord de collaboration et de licence pour développer des thérapies numériques basées sur la plateforme Theraxium accompagnant les traitements anticancéreux ;

o Portée mondiale, en visant prioritairement les États-Unis, le Japon et l'Europe, enrichissant ainsi le pipeline de Voluntis et son empreinte à l'international ;

o Investissement stratégique d'Eisai en lien avec l'accord commercial ;

o Exploration d'opportunités de collaboration entre Voluntis et Eisai dans le domaine de la neurologie.



Cambridge (USA), Paris (France), le 27 avril 2021, 8h00 CET - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui un accord de collaboration avec Eisai (Siège social : Tokyo) pour concevoir et développer des thérapies numériques (DTx) innovantes de soutien aux patients atteints de cancer, ainsi qu'un investissement stratégique d'Eisai dans Voluntis.