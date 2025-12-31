Volumes faméliques et indices hésitants : les Bourses européennes en mode pause

(AOF) - Avec de faibles volumes d'échanges au cours de cette dernière séance de l'année 2025, la tendance est à la baisse sur les marchés européens. Ils fermeront leurs portes en début d'après midi. Au chapitre statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Sur le plan géopolitique, Moscou accuse Kiev d'une attaque de drones contre une résidence de Vladimir Poutine. Le CAC 40 perd 0,59% à 8119,85 points mais est bien parti pour clôturer l'année sur une hausse de 10%. L'Eurostoxx 50 cède 0,28% à 5779,90 points.

En Europe, Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausses de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce mercredi. Ayant été le principal actionnaire de TIM avec une 23,75% du capital, Vivendi avait annoncé en mars dernier, dix ans après son entrée, avoir cédé l'essentiel de sa participation auprès de Poste Italiane.

Pernod Ricard a bu la tasse, et devrait terminer l'année 2025 avec un repli avoisinant les 34%. L'action du numéro deux mondial des vins et spiritueux a évolué dans le rouge, impactée notamment par une baisse de son activité au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, ses ventes se sont repliées de 7,6% en organique et de 14,3% en publié, pénalisées notamment par le ralentissement de son activité en Chine (-27%) et aux États-Unis (-16%).

En 2025, au sein du CAC 40, la valeur qui a le plus progressé est Société Générale (+151,40%). Le titre de la banque de la Défense souffrait d'une décote par rapport à ses pairs. En outre, la SG a publié tout au long de l'année de très bons résultats, souvent records, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,05% à 1,1741 dollar.