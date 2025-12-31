 Aller au contenu principal
Volumes faméliques et indices hésitants : les Bourses européennes en mode pause
information fournie par AOF 31/12/2025 à 12:05

(AOF) - Avec de faibles volumes d'échanges au cours de cette dernière séance de l'année 2025, la tendance est à la baisse sur les marchés européens. Ils fermeront leurs portes en début d'après midi. Au chapitre statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Sur le plan géopolitique, Moscou accuse Kiev d'une attaque de drones contre une résidence de Vladimir Poutine. Le CAC 40 perd 0,59% à 8119,85 points mais est bien parti pour clôturer l'année sur une hausse de 10%. L'Eurostoxx 50 cède 0,28% à 5779,90 points.

En Europe, Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausses de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce mercredi. Ayant été le principal actionnaire de TIM avec une 23,75% du capital, Vivendi avait annoncé en mars dernier, dix ans après son entrée, avoir cédé l'essentiel de sa participation auprès de Poste Italiane.

Pernod Ricard a bu la tasse, et devrait terminer l'année 2025 avec un repli avoisinant les 34%. L'action du numéro deux mondial des vins et spiritueux a évolué dans le rouge, impactée notamment par une baisse de son activité au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, ses ventes se sont repliées de 7,6% en organique et de 14,3% en publié, pénalisées notamment par le ralentissement de son activité en Chine (-27%) et aux États-Unis (-16%).

En 2025, au sein du CAC 40, la valeur qui a le plus progressé est Société Générale (+151,40%). Le titre de la banque de la Défense souffrait d'une décote par rapport à ses pairs. En outre, la SG a publié tout au long de l'année de très bons résultats, souvent records, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,05% à 1,1741 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

