Fermer
De la cryptographie à l'informatique : l'essor des centres de données stimule les actions liées à l'infrastructure de l'IA
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:15

nvidia (Crédits: Nvidia)

31 décembre - ** Les actions d'Applied Digital APLD.O ont bondi de ~215% en 2025, les contrats croissants avec les développeurs d'IA soulignant la demande pour ses centres de données

** Les actions de Hut 8 HUT.O augmentent de ~126% cette année, grâce à des partenariats d'infrastructure d'IA et à des annonces d'expansion qui ont contribué à repositionner la société en tant que fournisseur de centres de données et de calcul à haute performance

** Les actions de Coreweave CRWV.O ont bondi d'environ 85% cette année, alimentées par des contrats majeurs avec des clients tels que Meta META.O et OpenAI pour l'informatique en nuage

** Au cours des dernières années, CRWV, HUT et APLD se sont détournés de l'extraction de bitcoins pour se concentrer sur l'exploitation de centres de données axés sur l'IA, en réaffectant des infrastructures gourmandes en énergie

** Les actions d'Oracle ORCL.N ont augmenté de ~18% en 2025, en grande partie grâce à son partenariat avec OpenAI pour le projet Stargate. Mais les inquiétudes concernant les émissions d'obligations pour financer les dépenses d'investissement futures demeurent

** Les actions d'Equinix EQIX.O ont chuté de ~18% cette année, tirées vers le bas par des retards dans la conclusion de grands contrats d'augmentation des revenus et une prévision de revenus annuels réduite

** Le Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF DTCR.O a augmenté de ~28%, surpassant les gains de ~17% du S&P 500 .SPX cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fermer

