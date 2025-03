Voltalia: une perte nette en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Voltalia publie une perte nette part du groupe de 20,9 millions d'euros au titre de 2024, contre un gain de 29,6 millions en 2023, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 11% à 215,1 millions, malgré un CA en hausse de 10% à 546,6 millions (+14% à changes constants).



L' EBITDA des ventes d'énergie a augmenté de 12%, malgré l'écrêtement. En revanche, la forte diminution du volume de projets cédés en 2024 par rapport à 2023 (plus de 800 MW cédés) a entraîné une baisse de celui des services de 75%.



Le groupe rappelle avoir initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé SPRING 'visant à créer les conditions durables d'une croissance rentable et alignée sur sa mission'.



Voltalia vise pour 2025 une capacité en exploitation et en construction d'environ 3,6 gigawatts (+10%), dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%), et une production d'environ 5,2 TWh (+10%) intégrant une hypothèse d'écrêtement de 10% au Brésil.





