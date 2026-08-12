Voltalia-Un investissement envisagé par la SFI jusqu’à €120 mlns en actions de préférence de sa filiale VMI

information fournie par AFP • 12.08.2026 • 21:09 •

Point d'orgue de l'éclipse solaire qui étend son ombre mercredi sur une partie de l'Europe, le nord de l'Espagne a été plongé dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil, au grand ravissement de millions de personnes émerveillées ... Lire la suite