Voltalia-Un investissement envisagé par la SFI jusqu’à €120 mlns en actions de préférence de sa filiale VMI

Voltalia SA VLTSA.PA :
* UN INVESTISSEMENT ENVISAGÉ PAR LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE POUVANT ATTEINDRE 120 MLNS D'EUROS EN ACTIONS DE PRÉFÉRENCE DE SA FILIALE VOLTALIA MANAGEMENT INTERNATIONAL
* LA MISE EN ŒUVRE DE L'OPÉRATION DEMEURE SOUMISE À L'APPROBATION LORS D'UNE AG LE 17 SEPTEMBRE
* UNE PREMIÈRE TRANCHE DE 75 MLNS D'EUROS, SUIVIE D'UNE SECONDE TRANCHE POUVANT ATTEINDRE 45 MLNS D'EUROS
Texte original nGNE6qYKsW Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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