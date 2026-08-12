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Voltalia-Un investissement envisagé par la SFI jusqu’à €120 mlns en actions de préférence de sa filiale VMI
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 18:37
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Voltalia SA VLTSA.PA :

* UN INVESTISSEMENT ENVISAGÉ PAR LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE POUVANT ATTEINDRE 120 MLNS D'EUROS EN ACTIONS DE PRÉFÉRENCE DE SA FILIALE VOLTALIA MANAGEMENT INTERNATIONAL

* LA MISE EN ŒUVRE DE L'OPÉRATION DEMEURE SOUMISE À L'APPROBATION LORS D'UNE AG LE 17 SEPTEMBRE

* UNE PREMIÈRE TRANCHE DE 75 MLNS D'EUROS, SUIVIE D'UNE SECONDE TRANCHE POUVANT ATTEINDRE 45 MLNS D'EUROS

Texte original nGNE6qYKsW Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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