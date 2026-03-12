Voltalia tient ses objectifs opérationnels mais creuse ses pertes
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:50
Pour Voltalia, ce phénomène d'écrêtement est devenu un défi critique, particulièrement au Brésil, où l'entreprise possède une grande partie de ses parcs éoliens et solaires.
Malgré l'accentuation des pertes, en revanche, Voltalia a généré en 2025 un chiffre d'affaires de 587,8 MEUR, en hausse de 16% à taux de change constants. Géographiquement, il se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.
L'Ebitda consolidé s'établit à 211,3 MEUR, stable à taux constants et conforme à l'objectif annoncé en septembre (fourchette entre 200 et 220 MEUR). La marge d'Ebitda ressort à 36%, en recul de 6 points. "La croissance des activités de construction pour compte de tiers au sein de Renvolt (notre filiale d'ingénierie, approvisionnement et construction) a compensé la baisse temporaire des ventes d'énergie, affectées notamment par l'écrêtement de la production au Brésil, la fin de contrats à prix élevés et un effet de change euro/real brésilien défavorable", souligne le groupe spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Par ailleurs, il confirme avoir atteint son objectif de capacité sur l'année 2025 :
- atteinte de l'objectif de capacité en exploitation et en construction : 3,6 gigawatts ( 9%) dont 2,9 gigawatts en exploitation ( 16%), notamment grâce aux mises en service ( 408 mégawatts) et aux lancements de nouveaux chantiers ( 305 mégawatts)
- production d'énergie : 4,9 térawattheures en progression de 4% malgré les impacts de l'écrêtement au Brésil. Le résultat se situe en dessous de l'objectif de 5,2 térawattheures.
Surtout, comme annoncé, Voltalia souligne que "la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement relatif aux écrêtements de fiabilité du réseau soit une estimation de plus de 20 MEUR pour la société".
Autofinancer sa croissance sur la période 2026-2030
Côté perspectives, la société vise environ 3,7 gigawatts de capacité en exploitation et en construction en 2026, dont près de 3 gigawatts en exploitation, pour un EBITDA compris entre 210 et 230 MEUR dont 190 à 210 MEUR pour les ventes d'énergies. Cette fourchette est perçue comme décevant par certains analystes, car il se situe dans le bas, voire en dessous, de certaines attentes du consensus qui tablait sur une dynamique plus soutenue après la phase de restructuration.
A horizon 2027, Voltalia prévoit 4,2 gigawatts de capacité, dont 3,7 gigawatts en exploitation, et un Ebitda de 300 à 325 MEUR, incluant 270 à 300 MEUR générés par l'activité de ventes d'énergie.
Pour 2030, le groupe cible environ 5 gigawatts de capacité, dont 4,5 gigawatts en exploitation, avec une marge d'Ebitda des ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et 9% à 11% pour les services.
Voltalia ambitionne aussi d'autofinancer sa croissance entre 2026 et 2030 sans avoir recours à une augmentation de capital avec l'instauration d'un dividende à partir de 2028.
Stratégie de recentrage et plan social
Il a aussi initié son recentrage autour de ses activités principales de développement et de ventes d'énergie, et sur ses marchés et technologies clés :
- cession ou arrêt en cours des activités de développement de cinq pays (Hongrie, Slovaquie, Mexique, Roumanie et Espagne)
- recentrage du développement sur trois technologies : solaire, éolien terrestre et stockage par batterie
De 2026 à 2028, les cessions d'actifs non stratégiques devraient générer 300-350 MEUR, dont la majorité d'ici juin 2027, soutenant un retour à un résultat net positif dès 2026, associée à une trajectoire de désendettement progressive, avec une amélioration structurelle du ratio dette nette sur Ebitda.
"Les objectifs 2026 et la perspective d'un dividende en 2028 renforcent l'image d'un modèle plus discipliné, recentré et calibré pour un redressement crédible sur 2026-2030", commente TP Icap Midcap. De son côté, Portzamparc estime que "la guidance 2026 lui semble particulièrement prudente avec cet objectif d'Ebitda attendu entre 210 et 230 MEUR et un RN positif. "Nos prévisions 2026 (Ebitda : 232 MEUR dont 215 MEUR pour les ventes d'énergie, résultat net part du groupe : -2MEUR) étaient un peu en dessous du consensus (Ebitda : 239MEUR et résultat net : 4MEUR)", signale le bureau d'études.
Par ailleurs, Voltalia a annoncé un plan de réduction d'effectifs (environ 10% des effectifs mondiaux, touchant la France, le Portugal et le Brésil) qui souligne l'ampleur des défis opérationnels auxquels le groupe fait face pour atteindre son objectif d'autofinancement de la croissance.
Voltalia rendra compte le 23 avril prochain de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.
Valeurs associées
|6,410 EUR
|Euronext Paris
|-7,77%
A lire aussi
-
Le tribunal judiciaire de Paris a condamné jeudi le groupe Rocher, maison mère de la société de cosmétiques Yves Rocher, à verser au total 48.000 euros à six anciens salariés d'une ex-filiale turque pour manquements à son devoir de vigilance, une première pour ... Lire la suite
-
Stellantis envisage des accords avec des constructeurs automobiles chinois pour consolider sa position en Europe, rapporte Bloomberg News jeudi. Des dirigeants de Stellantis ont rencontré des représentants de Xiaomi et Xpeng pour évoquer des options ... Lire la suite
-
Le gazole "est arrivé à un prix assez critique pour nous", tempête le fileyeur David Le Quintrec, en déchargeant mercredi sur le port de Lorient les soles et bars pêchés pendant la nuit, alors que la profession réclame des mesures d'urgence. Le marin, par ailleurs ... Lire la suite
-
La société de biotechnologie Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique de formaliser ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer