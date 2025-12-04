Voltalia souhaiterait construire des centres de données au Brésil
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 15:12
La direction de Voltalia aurait rencontré des groupes technologiques américains comme Alphabet et Meta, ainsi que d'autres partenaires financiers tels que ByteDance et Brookfield, pour étudier les investissements dans ces projets selon l'agence de presse.
La capacité totale pourrait, à terme, atteindre 1GW (pour rappel Voltalia affiche un parc de 3,3GW en exploitation et en construction indique Invest Securities).
Voltalia attendrait par ailleurs l'obtention d'exonérations fiscales avant de finaliser ses partenariats pour ces développements.
"Si la construction complète de centres de données constituerait une première pour Voltalia et impliquerait la mise en place de partenariats, ce type de projet apparaît cohérent avec les capacités EPC du groupe dans les infrastructures éoliennes, solaires et de stockage" rajoute le bureau d'analyse.
"Sécuriser l'approvisionnement en énergie à un prix fixe est en effet un élément clé pour le secteur des centres de données, particulièrement énergivore" souligne Invest Securities en conclusion.
