Voltalia: réorganisation de la gouvernance









(CercleFinance.com) - Le groupe d'énergies renouvelables Voltalia annonce un renforcement de sa gouvernance, réorganisée autour d'un nouveau comité exécutif composé de sept membres et avec la nomination de Yoni Ammar comme directeur général adjoint.



Yoni Ammar prend le pilotage des activités de développement, de production & ventes d'énergies des régions Europe, Amérique Latine, Afrique & International. Il occupait depuis un an le poste de directeur des régions Europe, Afrique & International.



Laurent Pillot prend désormais la responsabilité de la France, de l'Outre-mer et du Portugal, et la DAF Sylvine Bouan prend aussi en charge les financements de projets, financement Corporate et Fusions et Acquisitions avec les équipes Financements et Investissements.



Robert Klein nomme également un directeur Asset Management & Performance, Amaury Neto, qui aura pour rôle d'accompagner les Asset Owners, travailler sur l'amélioration de la performance des actifs, standardiser les processus et développer l'innovation digitale.





