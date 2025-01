Voltalia: remboursement à maturité d'OCEANEs vertes information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le remboursement à maturité de ses OCEANEs vertes : d'un montant initial de 200 millions d'euros en janvier 2021, puis augmentées à 250 millions en juillet 2022, elles ont été intégralement remboursées, en numéraire, le 13 janvier dernier.



L'entreprise poursuit par ailleurs la sécurisation de ses financements long terme avec des solutions durables. Pour rappel, le dernier crédit bancaire syndiqué, conclu en juillet 2024, et porté à 324 millions d'euros en novembre, est structuré comme un financement 'à impact'.



'En plus d'avoir garanti le refinancement des obligations convertibles, ce financement est aligné sur les objectifs de mission de Voltalia, soutenant des activités qui contribuent au développement social et à l'atténuation du changement climatique', ajoute la société.





