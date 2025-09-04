 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Voltalia, plus fort baisse du SRD à la clôture du jeudi 4 septembre 2025-
information fournie par AOF 04/09/2025 à 17:56

(AOF) - Voltalia (-9,30% à 5,95 euros)

Le producteur français d'énergies renouvelables a été pénalisé par l'accentuation de sa perte nette au premier semestre 2025 : 39,7 millions d'euros contre une perte de 15,7 millions d'euros au premier semestre 2024. Il a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu'en 2024 et des éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité Fourniture d'équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Producteur d’énergie indépendant et prestataire de services sur l’ensemble de la chaîne de valeur des renouvelables, créé en 2005 ;

- Chiffre d’affaires de 469 M€, réparti entre les ventes d’énergie (éolien, solaire, hydro, biomasse et stockage) pour 52 % et les services ;

- Capacités de 2,6 GW en exploitation et construction et 4,4 GW d’actifs sous gestion, pour le groupe ou pour compte de tiers, avec une puissance installée de 44 % en solaire, 51 % en éolien et 5 % en biomasse, à 69 % en Amérique latine et 25 % en Europe ;

- Modèle d’affaires intégré pour une chaîne de valeur complète (développement de projets renouvelables, ingénierie et construction, exploitation et maintenance), dupliqué en 2 métiers – producteur d’énergie renouvelable et prestataire de services et économe en capitaux par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité ;

- Capital contrôlé à 71,3 % par la famille Mulliez, Laurence Mulliez présidant le conseil de 7 administrateurs et Robert Klein étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé après l’augmentation de capital de novembre 2022, avec 1,34 M€ de capitaux propres et 384 M€ de trésorerie face à une dette financière de 1,31 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2027 de croissance supérieure au marché :

- diversification : plus de solaire au sol et en toiture, de services, de stockage et expansion forte hors du Brésil,

- limitation des dépenses en capital par croissance de activités de services et par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité,

- sélectivité des projets, réalisés en propre ou avec des partenaires stratégiques ;

- capacité exploitée et en construction détenue en propre de + 5 GW et capacité exploitée pour compte de tiers supérieure à 8 GW

- résultat brut d’exploitation d’environ 475 M€ ;

- Stratégie d’innovation au service de la stratégie environnementale :

- réduction de l’impact environnemental : après 564 kt de COé évités en 2022, objectif de + 4 Mt de CO2 évités en 2027,

- préservation de la biodiversité par étude d’impact avant construction,

- emprunts alignés sur des critères ISG ;

- Rapidité de la montée en puissance de Helexia, spécialiste des programmes d’efficacité et d’optimisation énergétique sur sites -148 MW installés, 449 MW en portefeuille

- Après 1 128 MW de nouveaux contrats remportés en 2022, 2,7 GW en exploitation et près de 1 GW en construction à fin juin ;

- Visibilité de l’activité avec des contrats de vente d’une durée moyenne de 16,5 ans, 78 % des revenus futurs étant indexés sur l’inflation.

Défis

- Sensibilité du métier à la météo (vents et ensoleillement), d’où un creusement des pertes en 2022, également affectées par des cessions de centrales ;

- Après la cession, associée à un contrat de développement, au brésilien Newave Energia d’une centrale solaire au brésilien Newave Energia, attente d’autres cessions assorties de contrats de services, reflétant l’option stratégique de positionnement comme développeur ;

- Poursuite des gains de contrats « Corporate PPA ».

Valeurs associées

VOLTALIA
5,9500 EUR Euronext Paris -9,30%
