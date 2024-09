Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: mise en service d'un démonstrateur agrivoltaïque information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de son nouveau démonstrateur agrivoltaïque à Poisy, en Haute-Savoie, un projet innovant qui vise à étudier les interactions entre les infrastructures photovoltaïques et l'élevage bovin, en vue d'un développement de l'agrivoltaïsme.



Entreprise à Mission depuis 2021, le groupe d'énergies renouvelables s'est en effet fixé pour objectif que 50% de la capacité de ses centrales solaires en exploitation soit située sur des sols co-utilisés ou revalorisés en 2027, contre 39% fin 2023.



D'une capacité de 250 kilowatts, le démonstrateur de Poisy s'étend sur 7.820 m², dont 1.152 m² couverts par six rangées de panneaux solaires disposées à différentes hauteurs pour comparer les effets sur le comportement des animaux et sur le microclimat.





Valeurs associées VOLTALIA 8,18 EUR Euronext Paris +1,74%