Voltalia maintient ses objectifs 2025 après un quatrième trimestre solide
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:26
Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'est établi à 166,3 MEUR, en hausse de 8% à taux de change constants ( 7% à taux de change courants). La forte progression du segment développement et construction pour compte de tiers a plus que compensé l'impact de la baisse de production liée à l'écrêtement au Brésil.
Sur la période, les ventes d'énergie ont reculé de 15% à taux de change constants (-16% à taux de change courants), tandis que les services pour clients tiers ont enregistré une croissance de 42% à taux de change constants ( 41% à taux de change courants) par rapport à 2024.
Le constructeur des centrales électriques a confirmé son objectif d'EBITDA pour 2025, attendu entre 200 et 220 MEUR, dont 190 à 210 MEUR issus de l'activité de ventes d'énergie. Le groupe anticipe en revanche une perte nette part du groupe plus élevée au second semestre qu'au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par l'accélération de l'apurement du pipeline, les coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING, ainsi que par les effets du recentrage géographique et du renforcement du focus sur les activités stratégiques.
Les résultats annuels 2025 seront publiés le 12 mars prochain, avant l'ouverture des marchés.
