Voltalia lance une centrale solaire à Bolobedu en Afrique du Sud
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 18:10
Ce projet, d'une capacité installée totale de 148 mégawatts, est l'un des plus importants en Afrique du Sud dédiés à l'approvisionnement énergétique d'une seule entreprise, via le réseau de transport d'Eskom dans le cadre d'un contrat de wheeling.
Il s'inscrit dans le cadre d'un contrat de long terme (CPPA) conclu avec Richards Bay Minerals (RBM), leader mondial sud-africain de l'extraction et du raffinage de sables minéraux lourds et filiale du groupe anglo-australien de métaux et mines Rio Tinto.
La centrale produira environ 300 gigawattheures par an, permettant de réduire les émissions de CO? de plus de 237 000 tonnes par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 425 000 habitants.
Robert Klein, Directeur général de Voltalia, a déclaré : " La mise en service complète de Bolobedu, premier projet photovoltaïque de cette envergure développé en Afrique du Sud pour un client privé, illustre notre engagement à accélérer la décarbonation des industries et à soutenir une transition énergétique inclusive dans le pays, en associant étroitement les communautés locales. "
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