 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 039,50
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Voltalia lance la production de sa centrale solaire de Clifton
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 18:18

Voltalia annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de Clifton, d'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, située dans le Dorset, près de Yeovil

La centrale solaire de Clifton a une capacité installée de 45 mégawatts. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers et permettra d'éviter l'émission de 11 600 tonnes de CO? chaque année.

Avec ces nouveaux projets, Voltalia renforce sa présence au Royaume-Uni, où l'entreprise exploite désormais quatre centrales solaires et de stockage, représentant une capacité totale en exploitation de 134 mégawatts.

À cela s'ajoutent 79 mégawatts actuellement en construction.

' Ce projet reflète notre engagement sur le marché britannique ainsi que notre contribution à l'objectif national de production d'une électricité à 95 % bas carbone d'ici 2030 ', a déclaré Robert Klein, Directeur Général de Voltalia.

Valeurs associées

VOLTALIA
8,1400 EUR Euronext Paris +2,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank