Voltalia lance la production de sa centrale solaire de Clifton

La centrale solaire de Clifton a une capacité installée de 45 mégawatts. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers et permettra d'éviter l'émission de 11 600 tonnes de CO? chaque année.
Avec ces nouveaux projets, Voltalia renforce sa présence au Royaume-Uni, où l'entreprise exploite désormais quatre centrales solaires et de stockage, représentant une capacité totale en exploitation de 134 mégawatts.
À cela s'ajoutent 79 mégawatts actuellement en construction.
' Ce projet reflète notre engagement sur le marché britannique ainsi que notre contribution à l'objectif national de production d'une électricité à 95 % bas carbone d'ici 2030 ', a déclaré Robert Klein, Directeur Général de Voltalia.
