Voltalia enregistre une forte perte nette en 2024

(AOF) - Voltalia (-8,50% à 7,21 euros) enregistre la plus forte baisse du marché SRD après la présentation de résultats mitigés en 2024. Sur cette période, la société a essuyé une perte nette de 20,9 millions d'euros, " principalement due à l'écrêtement au Brésil et à la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l'activité fourniture d'équipement ". Le spécialiste des énergies renouvelables avait généré en 2023 un résultat net, part du groupe, de 29,6 millions d'euros. En 2024, l'Ebitda a reculé de 11% à 215,1 millions d'euros, en ligne avec l'objectif du groupe,

Celui-ci représente une marge d'Ebitda de 39%, contre 49% en 2023. L'impact de l'écrêtement s'élève 40 millions d'euros. Hors cet impact, l'Ebitda aurait été en croissance de 6%.

Cependant, l'Ebitda bénéficie de la croissance des ventes d'énergie de 12% (+15% à taux de change constants), malgré l'écrêtement. En revanche, la forte diminution du volume de projets cédés en 2024 par rapport à 2023 (plus de 800 MW cédés) entraîne une baisse des services de 75% (-74% à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 547 millions d'euros, porté par une croissance de 20% des ventes d'énergie.

En 2024, le groupe a atteint son objectif de capacité en exploitation et construction, à environ 3,3 gigawatts (+14%) dont 2,5 gigawatts en exploitation (+6%).

Voltalia annonce aujourd'hui que son portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, se montait fin décembre 2024 à 17,4 GW, en hausse de 5% par rapport à 2023.

En 2025, Voltalia prévoit une capacité en exploitation et construction d'environ 3,6 gigawatts et en production, en hausse de 10%, dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025. Il anticipe enfin une production en hausse de 10% à environ 5,2 Twh, intégrant une hypothèse d'écrêtement de 10% au Brésil contre 21% en 2024.

Le plan de transformation Spring en cours

Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables " a initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé Spring visant à créer les conditions durables d'une croissance rentable ".

Les travaux préliminaires dans le cadre de la première phase de diagnostic ont démarré avec l'accompagnement d'un cabinet de conseil spécialisé, Kearney, expert dans les transformations d'entreprise.

Cette première phase devrait être finalisée courant juin. Ses conclusions, accompagnées du plan d ́action pour la mise en œuvre du plan de transformation, seront présentées à l'occasion de la présentation des résultats du premier semestre 2025.

Points clés

- Producteur d’énergie indépendant et prestataire de services sur l’ensemble de la chaîne de valeur des renouvelables, créé en 2005 ;

- Chiffre d’affaires de 469 M€, réparti entre les ventes d’énergie (éolien, solaire, hydro, biomasse et stockage) pour 52 % et les services ;

- Capacités de 2,6 GW en exploitation et construction et 4,4 GW d’actifs sous gestion, pour le groupe ou pour compte de tiers, avec une puissance installée de 44 % en solaire, 51 % en éolien et 5 % en biomasse, à 69 % en Amérique latine et 25 % en Europe ;

- Modèle d’affaires intégré pour une chaîne de valeur complète (développement de projets renouvelables, ingénierie et construction, exploitation et maintenance), dupliqué en 2 métiers – producteur d’énergie renouvelable et prestataire de services et économe en capitaux par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité ;

- Capital contrôlé à 71,3 % par la famille Mulliez, Laurence Mulliez présidant le conseil de 7 administrateurs et Robert Klein étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé après l’augmentation de capital de novembre 2022, avec 1,34 M€ de capitaux propres et 384 M€ de trésorerie face à une dette financière de 1,31 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2027 de croissance supérieure au marché :

- diversification : plus de solaire au sol et en toiture, de services, de stockage et expansion forte hors du Brésil,

- limitation des dépenses en capital par croissance de activités de services et par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité,

- sélectivité des projets, réalisés en propre ou avec des partenaires stratégiques ;

- capacité exploitée et en construction détenue en propre de + 5 GW et capacité exploitée pour compte de tiers supérieure à 8 GW

- résultat brut d’exploitation d’environ 475 M€ ;

- Stratégie d’innovation au service de la stratégie environnementale :

- réduction de l’impact environnemental : après 564 kt de COé évités en 2022, objectif de + 4 Mt de CO2 évités en 2027,

- préservation de la biodiversité par étude d’impact avant construction,

- emprunts alignés sur des critères ISG ;

- Rapidité de la montée en puissance de Helexia, spécialiste des programmes d’efficacité et d’optimisation énergétique sur sites -148 MW installés, 449 MW en portefeuille

- Après 1 128 MW de nouveaux contrats remportés en 2022, 2,7 GW en exploitation et près de 1 GW en construction à fin juin ;

- Visibilité de l’activité avec des contrats de vente d’une durée moyenne de 16,5 ans, 78 % des revenus futurs étant indexés sur l’inflation.

Défis

- Sensibilité du métier à la météo (vents et ensoleillement), d’où un creusement des pertes en 2022, également affectées par des cessions de centrales ;

- Après la cession, associée à un contrat de développement, au brésilien Newave Energia d’une centrale solaire au brésilien Newave Energia, attente d’autres cessions assorties de contrats de services, reflétant l’option stratégique de positionnement comme développeur ;

- Poursuite des gains de contrats « Corporate PPA ».