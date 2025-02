Voltalia: distingué par Sustainalytics information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce obtenir la distinction 'Top-Rated Industry' de Sustainalytics, se plaçant ainsi 'parmi les entreprises les mieux notées de son secteur pour sa gestion des risques ESG et sa contribution au développement durable'.



Avec une note ESG de 15, il se positionne parmi les 6% des entreprises les plus performantes de l'industrie des utilities, occupant la 34ème place sur 644 entreprises. Dans le sous-secteur des énergies renouvelables, il se classe 14ème sur 88.



'Cette distinction vient récompenser les efforts de nos équipes pour intégrer l'ESG au coeur de notre modèle d'affaires et de notre stratégie de croissance', commente Robert Klein, le directeur général du groupe d'énergies renouvelables.





Valeurs associées VOLTALIA 7,42 EUR Euronext Paris +4,21%