Voltalia: développe ses toitures photovoltaïques

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa filiale Helexia a fait l'acquisition de 28 mégawatts de toitures photovoltaïques sur bâtiments agricoles situés en France.



Helexia a acquis 202 toitures solaires situées sur des bâtiments agricoles. Elles sont toutes en phase d'exploitation et bénéficient de contrats de vente d'électricité de 20 ans.



Depuis mars 2022, Helexia offre aux agriculteurs des solutions de hangars agricoles dotés de toitures photovoltaïques. Ces hangars abritent principalement des machines agricoles, un cheptel ou des récoltes.



Les projets photovoltaïques développés en coactivités agricoles, notamment agrivoltaïques et sur toitures agricoles, de Voltalia et d'Helexia totalisent une capacité de plus de 190 mégawatts.



' L'acquisition de ces nouveaux hangars agricoles démontre une fois encore notre engagement de contribuer à la transition énergétique en proposant des solutions adaptées aux besoins des agriculteurs, en complément de notre offre pour nos clients industriels et commerciaux ', déclare Benjamin Simonis, Directeur général du Groupe Helexia.





