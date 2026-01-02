Voltalia démarre la construction d'un complexe en Ouzbékistan
En mars 2025, le producteur français d'électricité d'origine renouvelable a signé un contrat de vente d'électricité avec le gouvernement ouzbek, pour l'énergie qui sera produite par ce complexe hybride devant être mis en service en 2027.
Cet accord prévoit la fourniture d'électricité pendant une durée de 25 ans pour le solaire et l'éolien, et de 15 ans pour le stockage : 126 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d'éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de batteries.
La première phase comprend la construction de la partie stockage de 100 mégawatts / 200 mégawattheures, ainsi que la première tranche éolienne de 100 mégawatts, lancée suite à la signature le 5 décembre dernier des accords d'investissement.
Située dans la région de Boukhara, Artemisya contribuera à améliorer la flexibilité et la fiabilité du système électrique ouzbek, à soutenir les objectifs nationaux de capacités renouvelables, et à réduire significativement les émissions de CO2.
Valeurs associées
|8,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,70%
