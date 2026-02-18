Football-Franck Haise nommé entraîneur du Stade rennais

Franck Haise

Franck Haise a été nommé ‌mercredi entraîneur du Stade rennais jusqu'en 2027 en remplacement d'Habib Beye, démis de ​ses fonctions la semaine dernière, a annoncé le club sixième de Ligue 1.

"Nous sommes très heureux que Franck et ses adjoints nous rejoignent", a déclaré Arnaud Pouille, ​le président exécutif du Stade rennais, dans un communiqué. "Les missions du staff sont claires : donner du plaisir au ​public Rouge et Noir, développer les jeunes ⁠potentiels et décrocher l'Europe."

Franck Haise s'était séparé de l'OGC Nice "d'un commun accord" ‌en décembre dernier, après une saison et demie. Le club azuréen était alors 13e de Ligue 1 après 13 journées mais sortait ​d'une terrible série de ‌neuf défaites en dix rencontres toutes compétitions confondues.

Lors de sa ⁠première saison, le technicien de 54 ans avait mené Nice à la quatrième place du championnat.

Franck Haise avait commencé sa carrière d'entraîneur principal à Lens, en février ⁠2020, en Ligue ‌2, avant d'obtenir la montée dans l'élite à la suite de ⁠l'interruption des championnats en raison du Covid-19. Lors de ses quatre saisons suivantes, ‌il a notamment mené les Sang et Or en Ligue des ⁠champions grâce à leur deuxième place de Ligue 1 en ⁠2023, à seulement un ‌point du PSG, champion de France.

Il retrouve le Stade rennais, un club dans ​lequel il a travaillé auprès des équipes ‌de jeunes entre 2006 et 2012.

"Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans ​en arrière", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. "C’est une joie de retrouver le Stade rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si ⁠beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, il a montré du cœur, une belle énergie."

Depuis le départ d'Habib Beye, Rennes a battu le Paris Saint-Germain vendredi dernier (3-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, avec l'intérimaire Sébastien Tambouret à la tête de l'équipe.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Kate Entringer)