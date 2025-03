Voltalia: contrat PPA signé pour un projet en Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 07:48









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature du contrat de vente d'électricité (PPA) pour son projet hybride en Ouzbékistan, avec la société d'état JSC Uzenergosotish en marge de la visite officielle du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev en France.



Cet accord marque une avancée clé pour le projet Artemisya, situé dans la région de Boukhara, et qui associe 126 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d'éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de stockage par batteries.



Le contrat de vente d'électricité signé ce jour s'étend sur 25 ans pour le solaire et l'éolien et sur 15 ans pour le stockage. Il permet d'assurer la rentabilité à long-terme de cet ambitieux complexe, ainsi que sa viabilité financière.





Valeurs associées VOLTALIA 7,86 EUR Euronext Paris 0,00%