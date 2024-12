Voltalia: construction de trois nouveaux parcs solaires information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Voltalia fait part du lancement de la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts, dont un parc d'une puissance totale de 10,7 mégawatts situé sur une friche agricole de 15 hectares.



'Le choix d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers et la mise en oeuvre d'un système d'irrigation adapté permettent le retour d'activités agricoles', précise le groupe au sujet de ce premier projet.



Les deux autres projets, de capacités respectives de 8,2 et 6,2 mégawatts, sont à structures fixes. La production des trois projets représente la consommation en électricité de plus de 18.000 habitants et permettra d'éviter l'émission de 7.500 tonnes de CO2 par an.





Valeurs associées VOLTALIA 7,02 EUR Euronext Paris +2,93%