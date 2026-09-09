Voltalia : 10ème séance de repli, -33% cumulé

Voltalia poursuit sa débâcle et aligne une 10ème séance de repli consécutif.

Le titre inscrit un nouveau plancher historique à 4,85 EUR après avoir dévoilé une perte nette pour l'exercice 2026, suspendu son objectif de résultat net positif en 2027 ainsi que le versement d'un dividende en 2028.

Rappel : le titre valait 16,2 EUR début septembre 2023, 8,70 EUR le 1er juin 2026 : une nouvelle division par 2 ne saurait être exclue, soit un objectif de 4,35 EUR qui n'est plus qu'à 10% du cours actuel.