Volkswagen veut réduire les coûts, UBS s'inquiète des potentielles tensions sociales

Afin de faire face à la concurrence chinoise, le groupe automobile fait la chasse aux coûts, une mesure jugée nécessaire par UBS. La banque suisse juge toutefois probable une période de tensions avec les syndicats et considère les objectifs de marge 2026 du constructeur comme "ambitieux".

Les analystes de chez UBS rapportent que la direction de VW a lancé hier une série de réunions avec les salariés dans ses usines allemandes afin d'obtenir leur soutien au plan de réduction des coûts du groupe. Et à ce titre, "une certaine résistance des syndicats et du comité d'entreprise est probable", indiquent les experts de la banque suisse, qui anticipent de possibles mouvements sociaux pendant la phase de négociations.

Toutefois, "nous envisageons un scénario dans lequel un accord pourrait être trouvé avant la fin de l'année, même si les quatre fermetures potentielles d'usines évoquées en Allemagne devraient rencontrer une certaine résistance de la part des syndicats", ajoutent-ils.

UBS considère que des réductions de capacités et d'effectifs sont "nécessaires" pour préserver la rentabilité de VW, alors que la concurrence chinoise continue de se renforcer en Europe. Selon la banque, ces mesures viseraient surtout à éviter une nouvelle érosion des marges.

Les éventuelles charges de restructuration associées pourraient être comptabilisées au quatrième trimestre et avoir ainsi un impact sur le BPA et le dividende de cette année. "Nous estimons que ces charges pourraient atteindre environ 4 à 7 MdsEUR, soit environ deux années de salaires des employés concernés, et ainsi absorber peu ou prou le produit attendu de la vente d'Everllence récemment annoncée", poursuit la banque.

La réunion du conseil de surveillance prévue le 4 septembre sera scrutée de près. Selon plusieurs médias cités par UBS, dont Reuters et Handelsblatt, les intérêts des trois parties prenantes - direction, syndicats et Land de Basse-Saxe - sont encore loin d'être alignés, notamment concernant l'avenir des quatre sites allemands concernés (Hanovre, Zwickau, Emden et Audi Neckarsulm).

Dans ce contexte, UBS juge "ambitieux" les objectifs 2026 de VW pour l'activité sous-jacente, avec une marge opérationnelle visée de 4% à 5,5%, contre 3,8% réalisée au premier semestre, tandis que le troisième trimestre est saisonnièrement plus faible en raison des fermetures estivales des usines.

Le titre Volkswagen recule de 0,9% ce matin à Francfort et accuse un repli de l'ordre de 30% depuis le début de l'année.